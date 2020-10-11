11 Ekim 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! "10. haftayı göremeyiz"

2020-2021 sezonunda ilk 4 haftada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 4 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımını toplayarak bir toplantı yaptı ve oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:20
ABONE OL
  • 1
  • 7
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! 10. haftayı göremeyiz

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! 10. haftayı göremeyiz

Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a elenirken, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise Rio Ave karşısında mağlup oldu.

  • 3
  • 7
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! 10. haftayı göremeyiz

Lige de iyi başlayamayan Beşiktaş ilk 4 haftada sadece 4 puan topladı.

  • 4
  • 7
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! 10. haftayı göremeyiz

Milli takım arasının ardından oynanacak 5. haftayı bay geçecek Sergen Yalçın'ın takımında hedef 26 Ekim'de oynanacak Denizlispor maçını kazanmak.

  • 5
  • 7
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! 10. haftayı göremeyiz

Denizlispor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın dünkü antrenmanın sonrasında oyuncularını uyardı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör