Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan flaş tespit! "10. haftayı göremeyiz"

2020-2021 sezonunda ilk 4 haftada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 4 puan toplayabilmişti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımını toplayarak bir toplantı yaptı ve oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri