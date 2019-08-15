15 Ağustos 2019, Perşembe
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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif
Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlayan Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçti. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 21:32
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