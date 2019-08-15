15 Ağustos 2019, Perşembe

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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlayan Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Chelsea forması giyen yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçti. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 21:32
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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç yapacak olan Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde suskun kaldıktan sonra Douglas, Tyler Boyd, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transferde hız kesmiyor.

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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Son olarak Rebocho ile sözleşme imzalayan Kara Kartal'da gündem forvet transferi...

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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ile yola devam etmeyen, Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i de Zulte Waregem'e kiralayan Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.

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Chelsea'den Beşiktaş'a dev transfer! İşte yapılan teklif

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Sassuolo forması giyen Khouma Babacar ve Palmeiras forması giyen Miguel Borja için girişimlerde bulunmuştu.

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