16 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...
Giriş Tarihi: 16.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 15:09
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