16 Ağustos 2019, Cuma

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 15:09
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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Sakatlıklarla mücadele eden Beşiktaş Sivas deplasmanına 6 eksikle gitti.

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Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Abdullah Avcı yeni transferleri de kadroya dahil etti.

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