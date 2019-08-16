Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 21 kişilik kadrosu belli oldu. İşte kadroda olmayan yıldızlar ve yeni transferlerin durumu...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





