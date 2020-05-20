Cenk Tosun'dan flaş itiraf! "O isim olmasaydı..."

"SAHALARA DÖNME SÜRECİM TOPLAMDA 7 AYI BULACAK"

"Sakatlığımın ardından 2 ay geçti. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Sadece çapraz bağ değil, menisküs iç yan bağ operasyonu da geçirdim. Bundan dolayı sahalara geri dönme sürecim toplamda 7 ayı bulacak. Kendimi zorlamıyorum. Tamamen hazır ve fit olduğum zaman idmanlara başlayacağım. Önce Londra'da başladı tedavim. O zaman koronavirüs tam anlamıyla yükselişte değildi. 3 gün fizyoterapistle çalışıyordum. Durumlar sıkıntılı olunca evden çalışmaya geçtik. Fizyoterapistle görüntülü konuşup çalışmalarımı öyle yapıyorum. Londra'dan Liverpool'daki evime geçtim. Evimde havuzum var, yüzme idmanı yapıyorum. Kulüp tesislerimiz kapalı. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Tesisler açıldığında tam anlamıyla tedavi görebileceğim."