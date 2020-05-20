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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! "O isim olmasaydı..."

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Ocak 2018'de, 22 milyon Euro + bonuslarla İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmuştu. Premier Lig'de en çok zorlandığı ismi, sakatlığındaki son durumunu ve birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan milli yıldızımız, flaş bir itirafta da bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 08:30
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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! O isim olmasaydı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan 22 milyon Euro + bonuslarla İngiliz temsilcisi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! O isim olmasaydı...

Yıldız golcü transfer sürecini, sakatlığını, Everton'daki durumunu anlatırken flaş bir itirafta da bulundu.

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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! O isim olmasaydı...

İşte Cenk Tosun'un Fanatik'e verdiği röportaj...

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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! O isim olmasaydı...

"En büyük önceliğim sağlığıma kavuşup yüzde 100 hazır şekilde takımla idmanlara çıkmak. Ondan sonrasını tabii ki zaman belirleyecek. Eğer Everton'da forma şansı bulamazsam yine Avrupa Şampiyonası'ndan önce bir takıma kiralık olarak gidip kendimi gösterebilirim"

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Cenk Tosun'dan flaş itiraf! O isim olmasaydı...

"SAHALARA DÖNME SÜRECİM TOPLAMDA 7 AYI BULACAK"

"Sakatlığımın ardından 2 ay geçti. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Sadece çapraz bağ değil, menisküs iç yan bağ operasyonu da geçirdim. Bundan dolayı sahalara geri dönme sürecim toplamda 7 ayı bulacak. Kendimi zorlamıyorum. Tamamen hazır ve fit olduğum zaman idmanlara başlayacağım. Önce Londra'da başladı tedavim. O zaman koronavirüs tam anlamıyla yükselişte değildi. 3 gün fizyoterapistle çalışıyordum. Durumlar sıkıntılı olunca evden çalışmaya geçtik. Fizyoterapistle görüntülü konuşup çalışmalarımı öyle yapıyorum. Londra'dan Liverpool'daki evime geçtim. Evimde havuzum var, yüzme idmanı yapıyorum. Kulüp tesislerimiz kapalı. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Tesisler açıldığında tam anlamıyla tedavi görebileceğim."

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