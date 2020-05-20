20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Gelecek sezon teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. İç ve dış transfer birçok değişiklik yaparak kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan siyah-beyazlılarla ilgili Gana ve İtalya basınından flaş iddialar ortaya atılırken, bir yöneticinin transferi doğruladığı belirtildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:37
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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkması camiayı derinden sarsmıştı.

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Siyah-beyazlılardan yeni yapılan açıklamada pozitif çıkan test sonuçları da dahil tüm testlerin negatif çıktığı duyuruldu.

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kara Kartal, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için ise kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yöneldi.

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Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Fotomaç'ın haberine göre, çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda iki isim gündeme geldi. İşte detaylar...

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