Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferi içeriden duyurdular!

Gelecek sezon teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. İç ve dış transfer birçok değişiklik yaparak kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan siyah-beyazlılarla ilgili Gana ve İtalya basınından flaş iddialar ortaya atılırken, bir yöneticinin transferi doğruladığı belirtildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:37 ABONE OL