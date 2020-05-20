20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta "Holosko" dönemi! Transferde...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transferde rotasını belirledi. Önceliği bonservisi olmayan ve kiralık isimlere veren siyah-beyazlılar, maliyeti düşük isimlere de yönelmişti. Fakat Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 'Holosko' dönemini başlatmayı planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:52
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Beşiktaş'ta Holosko dönemi! Transferde...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesi tüm takımlar gibi Beşiktaş'ı da olumsuz etkiledi.

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Beşiktaş'ta Holosko dönemi! Transferde...

Yayın gelirleri, stat gelirleri ve mağaza gelirleri gibi birçok gelir kalemi kesilen Beşiktaş, maliyetli oyunculara maaş indirimi teklif etmiş, kabul etmeyenlerle yolların ayrılacağı belirtilmişti.

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Beşiktaş'ta Holosko dönemi! Transferde...

Oluşan kötü mali tablo nedeniyle transferde bonservis elinde olan veya kiralık isimlere yönelen siyah-beyazlılar, transferde "Holosko" dönemini başlatmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ta Holosko dönemi! Transferde...

TAKAS + PARA

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenecek oyuncuları takasta kullanma yöntemine gidilecek.

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Beşiktaş'ta Holosko dönemi! Transferde...

Tecrübeli teknik adamın kadrosunda görmek istediği, sözleşmesi bulunan oyuncuları ise takas yoluyla renklerine bağlamanın planlarını yaptığı belirlendi.

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