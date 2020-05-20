Beşiktaş'ta "Holosko" dönemi! Transferde...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transferde rotasını belirledi. Önceliği bonservisi olmayan ve kiralık isimlere veren siyah-beyazlılar, maliyeti düşük isimlere de yönelmişti. Fakat Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 'Holosko' dönemini başlatmayı planlıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 11:52 ABONE OL