Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Burak Yılmaz sözleri

Yönetimin yeniden Beşiktaş forması giydirmek istediği Cenk Tosun, yeni sezonda Burak'la harika bir ikili olabileceklerini ifade etti. Cenk, "İkimiz de son vuruş konusunda çok iyiyiz Ceza sahası içerisinde yakalarsak geçmiş olsun Ayrıca ikimizin de çok farklı özellikleri var" dedi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 00:45 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 07:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





