Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 22.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ancak İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Türkiye'ye dönüş yapma hazırlığında. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





