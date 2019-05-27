27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 22.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan ancak İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Türkiye'ye dönüş yapma hazırlığında. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 10:36
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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcu için siyah - beyazlıların nabız yoklayacağı öğrenildi.

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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un aynı takımda olmasıyla hücumda tutulmaz olacaklarını düşünen Siyah-Beyazlı yönetim milli futbolcu için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

İLK ADIM ATILACAK

Takvim'in haberine göre, Everton'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Cenk Tosun için İngiliz kulübüne kiralama formülü sunmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi bu hafta içinde ilk ciddi adımı atmayı planlıyor.

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Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde yurt dışına giderek golcü futbolcu için Everton'a teklifte bulacağı gelen bilgiler arasında.

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