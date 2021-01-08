Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hak ettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir.