08 Ocak 2021, Cuma

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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sık sık eski takımı Beşiktaş'a döneceği konuşulan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takıma transferiyle ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 10:07
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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

A Milli Takım'ımızın ve Everton'un golcüsü Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hak ettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir.

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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?

Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum. İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda.

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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

"O SEZONDA DAHA İYİYDİK"

Beşiktaş'ta 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü. Şu andaki Beşiktaş kadrosunda ben oynarım.

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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Kendisi açıkladı

Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynuyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim.

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