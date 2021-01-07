07 Ocak 2021, Perşembe

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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Alın size yeni transfer"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 6-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının değerlendirirken, Kara Kartal'ın yıldız futbolcusuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte spor yazarlarının Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı yorumları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.01.2021 08:49
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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer

SİNAN VARDAR | YENİ TRANSFER!
Beşiktaş dün Çaykur Rizespor'u farklı yenerken oynadığı futbolla gözlerimizin pasını sildi. 90 dakika müthiş bir presle oynayan Beşiktaş sayısız gol pozisyonundan da yararlanamadı. Bakmayın skorun 6-0 olmasına, dün çok daha farklı kazanıp rekor da kırabilirdi Beşiktaş...

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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer

Dün sahada 68 dakika mücadele eden Oğuzhan Özyakup maestro güzelliğiyle takımını harika yönetti. İlk golde atağı yönlendirdi, ikinci golde asist, üçüncü golde de harika bir vuruşla maçı erken bitiren isimdi Oğuzhan.

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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer

Hani herkes ara transferde Beşiktaş'ın kimi transfer edeceğini merak ediyor ya; alın size yeni transfer Oğuzhan Özyakup... Dün birbirinden harika gollere imza atan Cyle Larin de dün kusursuz bir performans gösterdi.

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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer

Larin 'Bu takımın golcüsüyüm' derken ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Larin ve Aboubakar'ın müthiş paslaşmaları da Çaykur Rizespor savunmasını deyim yerindeyse dağıttı.

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Beşiktaşlı yıldıza Çaykur Rizespor maçı sonrası övgü dolu sözler! Alın size yeni transfer

Kamerun'da iki önce annesini toprağa veren Aboubakar'ın dün sahaya çıkması müthiş bir tabloydu. Gladyatör Necip'e kaptanlık çok yakışıyor. Genç Ersin kalesinde güven verirken Hasic harika gollerine devam ediyor.

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