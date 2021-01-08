08 Ocak 2021, Cuma

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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Devre hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için gaza bastı. Sözleşmesi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine alan siyah-beyazlılarla ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:09
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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Devre arasında takıma forvet transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Mandzukic transferi için yoğun mesai harcanıyor.

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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Beşiktaş'ta Mandzukic transferi gerçekleşmezse alternatif isimler devreye girecek.

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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

MENAJERİ ÖNERDİ

Arjantin basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, CSKA Moskova'da forma giyen Adolfo Gaich'in menajeri yıldız golcüyü Beşiktaş'a önerdi.

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