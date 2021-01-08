Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Herkes Mandzukic'i beklerken...

Devre hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için gaza bastı. Sözleşmesi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine alan siyah-beyazlılarla ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)