14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

Karius'un alacakları için FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak ya da şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:34
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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

Bu sezon ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'ta problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

Karius'un alacakları için FIFA'ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak veya şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak! (Hürriyet)

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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

1- Maaş ödemesini düşürmek için Negredo ve Love zararına gitti.

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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

2- Pepe'ye bonservisi verilirken, Babel, 2 milyon Euro'ya satıldı.

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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

3- Quaresma da gitmek için kulüp arayışına girdi ama bulamadı.

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