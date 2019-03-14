Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda

Karius'un alacakları için FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak ya da şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





