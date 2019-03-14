14 Mart 2019, Perşembe
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Çanlar Beşiktaş için çalıyor! Kriz kapıda
Karius'un alacakları için FIFA'ya şikayet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak ya da şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak.
Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:34
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