21 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Bursaspor başkanından açıklama!
Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon yeni hocası Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların sol bek mevki için düşündüğü Umut Meraş içinde kulüp başkanı Ali Ay'dan bir açıklama geldi. Takımdaki oyuncuların geleceği hakkında konuşan Ay, "Huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 21.06.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 20:07
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"