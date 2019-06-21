21 Haziran 2019, Cuma

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Bursaspor başkanından açıklama!

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon yeni hocası Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların sol bek mevki için düşündüğü Umut Meraş içinde kulüp başkanı Ali Ay'dan bir açıklama geldi. Takımdaki oyuncuların geleceği hakkında konuşan Ay, "Huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 20:07
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Bursaspor başkanından açıklama!

Karşılaştıkları sorunların kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşı olduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, projeleri ise yeni yönetime devredeceklerini, futbolcuların satışı ile ilgili kararı da yine gelecek yönetimin inisiyatifine bırakacaklarını söyledi.

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Bursaspor başkanından açıklama!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursaspor camiası için algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olduğunu belirten Ay...

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Bursaspor başkanından açıklama!

"Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir. Aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış ile ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz."

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Bursaspor başkanından açıklama!

"Kaldı ki bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım."

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Bursaspor başkanından açıklama!

"Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır."

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