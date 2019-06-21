Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Türkiye'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve milli futbolcuyu kadosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





