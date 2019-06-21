21 Haziran 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Türkiye'de transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve milli futbolcuyu kadosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 10:20
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Siyah-Beyazlılar transferde büyük oynuyor...

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'ın büyük oranda anlaşmaya vardığı Douglas ile söz kesti!

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Sağ bekte hem Gökhan Gönül'e alternatif olacak hem de zaman zaman formayı kapacak bir isim arayan Beşiktaş, aradığı oyuncuyu yurt içinde buldu.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Siyah-Beyazlı ekip, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile anlaşan Douglas'la el sıkıştı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Her konuda anlaşıldı

Ezeli rakibine yılın çalımını atmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu imza parası ile ikna etti.

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