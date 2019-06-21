21 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Spor Toto Süper Lig'i 3.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Quaresma ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, bir isimle daha yollarını ayırdı... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.06.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 21:31
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