Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...

Spor Toto Süper Lig'i 3.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Quaresma ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, bir isimle daha yollarını ayırdı... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.06.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 21:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





