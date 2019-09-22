22 Eylül 2019, Pazar

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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Beşiktaş'ta kötü gidişat takım içindeki dengeleri de etkiledi. Uefa Avrupa Ligi ilk hafta maçında zayıf rakibi karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrılan Siyah-beyazlılarda sular durulmuyor. Bu kez Beşiktaş'ın kaptanı Gökhan Gönül Bratislava maçı sonrasında soyunma odasında takım arkadaşlarına sitem etti. İşte o konuşmalar...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 20:29
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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor...

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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Uefa Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slovan Bratislava'ya mağlup olan siyah-beyazlılarda moraller bozuk.

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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Özellikle oynanan kötü futbol ve son haftalardan alınan kötü sonuçlar başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere Beşiktaş yönetimini düşündürüyor.

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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Bu kez kötü gidişata farklı bir isimden sitem geldi. Beşiktaş Kaptan'ı Gökhan Gönül Slovan Bratislava maçı sonrası takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu.

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Burası Beşiktaş kendinize gelin!

Necip Uysal ile birlikte konuşma yapan Gökhan Gönül, takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulundu.

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