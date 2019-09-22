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Burası Beşiktaş kendinize gelin!
Beşiktaş'ta kötü gidişat takım içindeki dengeleri de etkiledi. Uefa Avrupa Ligi ilk hafta maçında zayıf rakibi karşısında sahadan 4-2 mağlup ayrılan Siyah-beyazlılarda sular durulmuyor. Bu kez Beşiktaş'ın kaptanı Gökhan Gönül Bratislava maçı sonrasında soyunma odasında takım arkadaşlarına sitem etti. İşte o konuşmalar...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 20:29
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