23 Eylül 2019, Pazartesi

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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına da mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Başakşehir'i devirerek kötü gidişatı durdurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vida'nın kırmızı kart cezalısı olması ve Ruiz'in de sakatlanması nedeniyle stoper rotasyonunda sürpriz bir karar aldı. İşte Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:00
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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Ligde ve Avrupa'da ağır yaralar alan Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i

AVCI İLK KEZ RAKİP OLDU
Beşıktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

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