23 Eylül 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına da mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Başakşehir'i devirerek kötü gidişatı durdurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vida'nın kırmızı kart cezalısı olması ve Ruiz'in de sakatlanması nedeniyle stoper rotasyonunda sürpriz bir karar aldı. İşte Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:00
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