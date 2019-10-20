20 Ekim 2019, Pazar
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Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili resmi açıklama geldi!
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile sarsıldı. 67. dakikada sakatlık geçiren yıldız futbolcu yerini Umut Nayir'e bıraktı. Maç sonu Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 20.10.2019 00:21
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