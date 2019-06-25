Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar edinilen son bilgilere göre, İngiltere'den kiralık olarak bir stoperi kadrosuna katacak. Kartal ayrıca sağ bek transferi için ise İtalya'dan haber bekliyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





