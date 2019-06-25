25 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar edinilen son bilgilere göre, İngiltere'den kiralık olarak bir stoperi kadrosuna katacak. Kartal ayrıca sağ bek transferi için ise İtalya'dan haber bekliyor.

Giriş Tarihi: 25.06.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
  • 1
  • 17
Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunmasını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılarda son dönemde ismi gündeme gelen futbolculardan biri olan Ben Gibson için İngiliz basınından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

  • 2
  • 17
Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

Daily Press'te yer alan habere göre Burnley forması giyen 26 yaşındaki stoper Ben Gibson'ın transferi için Beşiktaş devrede.

  • 3
  • 17
Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

Ancak siyah-beyazlılar dışında başarılı İngiliz stoperle ilgilenen kulüpler arasında Norwich City, Aston Villa ve Sheffield United'ın da olduğu belirtildi.

  • 4
  • 17
Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

SOL BEK DE OYNAYABİLİYOR
Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan yıldız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

  • 5
  • 17
Beşiktaş'ta defansa iki takviye birden!

15 Ocak 1993 doğumlu olan İngiliz futbolcu Gibson, stoper ve sol bek pozisyonlarında forma giyiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör