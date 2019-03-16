16 Mart 2019, Cumartesi
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Burak Yılmaz attı, twitter patladı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Burak Yılmaz attığı kafa golünün ardından twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte sosyal medyadaki Burak Yılmaz yorumları...
Giriş Tarihi: 16.03.2019 21:18
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