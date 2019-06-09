09 Haziran 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle birlikte takımın başına getirilen ve 3 yıllık anlaşmas sağlanan teknik direktör Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden göreve başladı. Takımın eksiklerini tek tek not eden Avcı, yeni sezonda kadroda görmek istemediği 5 oyuncuyu belirledi.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 15:38
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Tecrübeli çalıştırıcı takımın yabancı oyuncuları arasından seçtiği 5 futbolcu için yönetime olumsuz görüş bildirdi.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Avcı, gidecek oyuncuların bir an önce netleşmesi gerektiğini belirterek topu yönetime attı.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Transfer için de raporunu sunan tecrübeli çalıştırıcı, takıma 7 oyuncunun takviye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Avcı'nın gönderilmesi için talimat verdiği oyuncuların ayrılmaları halinde sağ bek (yedek), sol bek, stoper, ön libero, sağ kanat, sol kanat ve santrfor (yedek) transferlerinin yapılmasını istediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden

Transferde atağa kalkmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündeminde Ömer Toprak, Visca gibi isimlerin yanı sıra gençler de yer alıyor.

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