09 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 ayrılık birden
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesiyle birlikte takımın başına getirilen ve 3 yıllık anlaşmas sağlanan teknik direktör Abdullah Avcı, zaman kaybetmeden göreve başladı. Takımın eksiklerini tek tek not eden Avcı, yeni sezonda kadroda görmek istemediği 5 oyuncuyu belirledi.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 15:38
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