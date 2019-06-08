08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında gaza bastı. Transfer listesini yönetime ileten tecrübeli teknik direktörün istediği isim belli oldu. Stoper konusunda takviye isteyen Avcı, Bundesliga'da top koşturan ismi istiyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 19:23
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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Transfer sezonunun açılmasıyla transferde gaza basan siyah beyazlılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Abdullah Avcı ısrarla stopere bir isim istediğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

Avcı'nın isteği doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi aradığı stoperi Almanya'da buldu.

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın

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