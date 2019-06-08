08 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta transfer harekatı! Abdullah Avcı'nın istediği isim imzaya yakın
Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında gaza bastı. Transfer listesini yönetime ileten tecrübeli teknik direktörün istediği isim belli oldu. Stoper konusunda takviye isteyen Avcı, Bundesliga'da top koşturan ismi istiyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 19:23
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"