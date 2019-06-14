14 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!
Fikret Orman ile Tuğba Coşkun hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Orman ve Coşkun ilk kez Bodrum'da görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 12:44
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