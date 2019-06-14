14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun hakkındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Orman ve Coşkun ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 12:44
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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hızına yetişmek imkansız! Orman, Ukraynalı Ula Alex ve Özlem Kaymaz'dan sonra bu kez de Tuğba Coşkun'la görüntülendi

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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra başımıza hızlı çapkın kesilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı durdurabilene aşk olsun! Azeri model Ula Alex ve Özlem Kaymaz (kısa süreli olanları saymazsak!) ile flört eden Fikret Başkan, son olarak Mart'ta Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

Aşıkların sık sık Bebek'te sabah yürüyüşüne çıktıklarını duymuş ancak fotoğraflarını çektirmek bir türlü kısmet olmamıştı! Arkadaşım Mehmet Üstündağ, sonunda başardı. İstanbul'da şansları yaver giden aşıklar, Bodrum'daki sabah yürüyüşünde Mehmet'in objektifinden kaçamadı.

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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

İkili, önceki sabah spor yaparken görüntülendi. Keyifli olan çift, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la ikinci baharını yaşayan 51 yaşındaki Orman, gazetecilere "Hayırdır sabah sabah" diye takıldı...

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Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

DAVET İÇİN GİTTİLER
Fikret Başkan, dün akşam Bodrum Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum'da geleneksel Yaza Merhaba partisini verdi. Bodrum'a da o yüzden gitmişler. Fikret Başkan, geçen yılki aynı partiye, Özlem Kaymaz ile ev sahipliği yapmıştı. Bu yılki davette ise yanında Tuğba Coşkun vardı.

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