Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!

21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra başımıza hızlı çapkın kesilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı durdurabilene aşk olsun! Azeri model Ula Alex ve Özlem Kaymaz (kısa süreli olanları saymazsak!) ile flört eden Fikret Başkan, son olarak Mart'ta Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.