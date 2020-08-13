13 Ağustos 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mario Lemina için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:51
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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı.

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Siyah-beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek.

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak.

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse siyah-beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak.

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