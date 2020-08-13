Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Mario Lemina...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mario Lemina için harekete geçti. İşte detaylar...