18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

Karius'la yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş, rotasını sürpriz bir isme çevirdi. Siyah-beyazlıl yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği Süper Lig'in deneyimli kalecisiyle temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:37
ABONE OL
  • 1
  • 16
Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

Corona virüsünün hem psikoloijik hem de ekonomik anlamda olumsuz etkilediği Beşiktaş, tüm bunlara rağmen gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2
  • 16
Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre eksik mevkiler için girişimlerine devam eden siyah-beyazlı yöneticiler ekonomik kriz nedeniyle özellikle bonservisi elinde olan yıldızlara yöneliyor.

  • 3
  • 16
Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

Beşiktaş yönetimi sezonun henüz tamamlanmaması nedeniyle çalışmaları ağırdan alırken, listedeki bazı isimlerin de takımlarıyla sözleşmelerinin sona ermesini bekliyor.

  • 4
  • 16
Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

Transferde önceliği kaleciye veren ve daha önce Sinan Bolat, Gikiewicz gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş, bu kez yurt içine yöneldi.

  • 5
  • 16
Beşiktaş'tan Beto'ya kanca

KALEYE YENİ ADAY BETO!

Alman file bekçisi Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Kara Kartal, rotasını Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto'ya çevirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör