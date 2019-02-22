22 Şubat 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan Tomas Soucek harekatı
Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Son olarak başkan Fikret Orman'ın Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Tomas Soucek'e teklif götürdüğü iddia edildi.
Giriş Tarihi: 22.02.2019 10:44
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