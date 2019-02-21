21 Şubat 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 13:36
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını PAF takımla sürdüren Gökhan Töre'ye geri dönüş yolu tamamen kapandı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen fakat takıma kalan Gökhan, geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılması konusunda sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

Sakatlığının bulunmadığını ve neden kadro dışı kaldığı konusunda kendisine elle tutulur herhangi bir gerekçe verilmediğini ifade eden Gökhan Töre'nin bu durum karşısında psikolojik olarak olumsuz etkilendiği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

DURUMU NETLEŞTİ: SEZON SONU YOLCU

Yönetimin 'Affedelim' teklifine Şenol Güneş'in 'PAF takımında devam etsin' cebı verdiği de öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun menajeri Ali Pektaş'ın açıklamaları Töre hakkında alınan kararları ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre sezon sonu ayrılıyor!

Şu anda Beşiktaş'ta çalışmalarına aralıksız devam eden ve kendisini hazır tutmak isteyen Gökhan Töre'nin sezon biter bitmez siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı belirtildi.

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