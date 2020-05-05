05 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündem yeniden Vincent Aboubakar... Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle tavan ücreti 1.5 milyon Euro olarak belirleyen siyah-beyazlı yönetimin Kamerunlu golcüye yapacağı teklif ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 02:38 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 06:42
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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı... Portekiz spor basınında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği oldurken, A Bola gazetesi Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a dönme ihtimalini 'maliyet' üzerinden anlattı...

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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelir gelmez ilk olarak maliyetleri düşürme yoluna gitti. Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon giderleri düşürme hamlesi adına bir futbolcuya ödenecek maksimum net maaş için 1.5 milyon euro'yu 'tavan' olarak belirledi.

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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Aboubakar mevcut kulübü Porto'da, 2 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Aboubakar'ın ücreti bu transferde bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden geri dönme ihtimali yükselebilir.

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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

Buradaki tek sorunun Porto'nun, yıldız forvet için isteyeceği bonservis bedeli olacak... Aboubakar, bu sezon sadece 7 maçta Porto forması giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı.

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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları


Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 38 resmi maça çıktı ve 19 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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