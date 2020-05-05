Beşiktaş'tan Aboubakar bombası! İşte sözleşme detayları

GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Aboubakar mevcut kulübü Porto'da, 2 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Aboubakar'ın ücreti bu transferde bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden geri dönme ihtimali yükselebilir.

