01 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
Tyler Boyd ve Douglas transferlerini açıklayarak sessizliğine son veren Beşiktaş, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27
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