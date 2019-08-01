01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Tyler Boyd ve Douglas transferlerini açıklayarak sessizliğine son veren Beşiktaş, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 07:27
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş yeni isimler için atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Şu ana kadar Douglas ve Tyler Boyd'u kadrosuna kata Kartal farklı isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

İşte Kartal'ın son bombası...

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar 26 yaşındaki Bongani Zungu ile ilgileniyor.

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