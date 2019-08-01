01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza siyah beyazlı ekip için bomba iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan haberde Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı geçirdiği sakatlık sonrası form tutmadığı gerekçesiyle göndermeye karar verdiği ifade edilirken, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 15:42
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

2014-2015 sezonundan beri Porto'nun futbolcusu olan Vincent Aboubakar kulübü ile yol ayrımına geldi.

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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönebilen Kamerunlu golcü, teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun gözüne giremedi.

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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Portekiz basınından A Bola ve Record'da yer alan haberlere göre Porto, hücum hattından oyuncu eksiltmenin planlarını yaparken listede ilk sıraya yazılan isim de Aboubakar oldu.

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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Sakatlıktan çıktıktan sonra fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen ve bu nedenle Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna da dahil edilmeyen golcü oyuncu takımında 6. forvet konumunda.

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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Portekiz basını yıldız futbolcuyla iki sezon kiralık formasını giydiği eski takımı Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia etti. Oyuncunun adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

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