01 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza siyah beyazlı ekip için bomba iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan haberde Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı geçirdiği sakatlık sonrası form tutmadığı gerekçesiyle göndermeye karar verdiği ifade edilirken, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 15:42
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı
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