21 Ağustos 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler golcü transferine çevrildi. Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından bu bölgeyi güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gündemine aldığı yıldız futbolcunun transferini takas yöntemiyle bitirmeyi planlarken, takasta kullanılacak oyuncu da belirlendi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.08.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 11:03
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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

Geride bıraktığımız sezon Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, başarılı grafiğini gelecek sezona da taşımak için transfer çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

İlk olarak N'Sakala transferini açıklayan Kara Kartal, ardından Kayserispor'dan Mensah'ı kiralamış ve son olarak Welinton transferini duyurmuştu.

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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

Yönetim, Brezilyalı stoperin transferi için Fatih Aksoy'u Alanyaspor'a göndermiş ve 22 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

Transferde hız kesmeyi düşünmeyen Beşiktaş, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Welinton'un ardından golcü transferini de takas yöntemiyle bitirmeyi planlıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz takas! Burak Yılmaz'ın yerine...

Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlı takım, Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic'i listesinde aldı.

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