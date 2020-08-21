21 Ağustos 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önderliğinde yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Burnley forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren İrlandalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 10:02
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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken, siyah-beyazlılar transferde de gaza bastı.

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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

N'Sakala, Mensah ve Welinton takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Kara Kartal, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny ile yollarını ayıran ve tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson ile 1 yıllık mukavele yapan Kara Kartal, Mensah'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapma kararı aldı.

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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Bu doğrultuda çalışmaları sürdüren yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

JEFF HENDRICK GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, İrlandalı orta saha oyuncusu Jeff Hendrick'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

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