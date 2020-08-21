Beşiktaş'ta 4. transfer yolda! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önderliğinde yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Burnley forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren İrlandalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 10:02 ABONE OL