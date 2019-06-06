Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Beşiktaş'ta takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Transferde öncelikli olarak hücum hattına ağırlık verecek olan siyah-beyazlıların adı eski futbolcusu Mario Gomez ile anılıyordu. Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a alternatif olacak bir isim daha arayan Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





