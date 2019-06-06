06 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Beşiktaş'ta takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Transferde öncelikli olarak hücum hattına ağırlık verecek olan siyah-beyazlıların adı eski futbolcusu Mario Gomez ile anılıyordu. Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a alternatif olacak bir isim daha arayan Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 15:15
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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Sezonu 3. sırada kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin çözülmesiyle transfer çalışmalarına ağırlık verildi.

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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takviye çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle bu sezonki transfer bütçesinde küçülmeye gidecek.

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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Beşiktaşlı kurmayların bu konu hakkında Abdullah Avcı'yı önceden bilgilendirdikleri ve tecrübeli teknik adamın transfer raporunu bu doğrultuda şekillendireceği öğrenildi.

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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Kara Kartal'ın yaşadığı mali problemlerden dolayı kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönlenmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz forvet hamlesi! Burak Yılmaz'ın yanına gelecek

Sezon başında Torino'dan kiralanan ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Adem Ljajic'in bonservisini alarak transferdeki ilk hedefini gerçekleştiren Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

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