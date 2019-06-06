06 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı, takımdan ayrılacak isimleri şekillendirmeye başladı.
Giriş Tarihi: 06.06.2019 09:43
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