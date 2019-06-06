06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı, takımdan ayrılacak isimleri şekillendirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2019 09:43
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Beşiktaş'ta değişim rüzgarları sert şekilde esmeye devam ediyor.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Yönetime tek tek rapor sunan yeni teknik direktör Abdullah Avcı, ilk olarak transferde hangi bölgelere takviye yapılması gerektiğine dair hamlelerini yaptı.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Tecrübeli çalıştırıcı bu kapsamda gönderilmesi gereken oyuncuları da belirledi.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Abdullah Avcı biletini kesti

Karar kesinleşirse bir devir de kapanmış olacak.

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