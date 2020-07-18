18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Medipol Başakşehir'in yıldızını transfer etmek isteyen siyah-beyazlılara, ayrıca kaleci transferi için de öneri geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:15
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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Gerek saha içi gerekse saha dışında sıkıntılı bir sezon geçiren, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda beyaz bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Sezon sonunda 7 isimle yolların ayrılması beklenirken yeni oyuncular için hem scout raporları inceleniyor hem de menajerlerin getirdiği isimler takip ediliyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Siyah beyazlı yöneticilerin bilhassa, sözleşmesi sona eren ve imza parası istemeyen futbolcularla ilgilendiği öğrenildi.

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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Hürriyet'in haberine göre, menajerlerin masaya getirdiği isimlerden en dikkat çekici isimse, sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal...

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Beşiktaş'tan sürpriz atak! Başakşehir'in yıldızı...

Daha önce G.Saray ve Fenerbahçe formaları da giyen tecrübeli oyuncu eğer Beşiktaş'la anlaşırsa, 'üç büyük kulüp'ün hepsinde birden forma giyen 10. futbolcu olarak tarihe geçecek.

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