21 Haziran 2019, Cuma

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Beşiktaş'tan Peres bombası

Sağ bek arayışlarını sürdüren Kartal, bonservisi Roma'da olan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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Beşiktaş'tan Peres bombası

Sezon bittiğinden bu yana sağ bek transferi için arayışlarını sürdüren ve Arjantinli Leonel Di Placido'yla imza aşamasına gelen Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

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Beşiktaş'tan Peres bombası

Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, siyah-beyazlıların bonservisi Roma'nın elinde bulunan Bruno Peres'le yakından ilgilendiğini yazdı.

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Beşiktaş'tan Peres bombası

Roma kulübünün geride kalan sezonu Sao Paulo'da kiralık olarak geçiren ancak yalnızca iki maçta forma giyebilen 29 yaşındaki sambacıyı uzun bir süredir satmayı planladığı konuşuluyordu.

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Beşiktaş'tan Peres bombası

Mukavelesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. ı.

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Beşiktaş'tan Peres bombası

Beşiktaş'ın 1.79 boyundaki tecrübeli oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

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