22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic'i almıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli forvete teklif götürmesi beklenirken, önereceği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:29
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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen Sergen Yalçın'ın transfer rotası netleşiyor.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

"İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diyen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği zirvede kalacaklar, gidecekler ile öncelikle olarak takviye yapılması gereken bölgeler ile alınmasını istediği oyuncuları net olarak aktardı.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

"RUIZ'I ZATEN DÜŞÜNMÜYORDUM"
Başarılı hoca, Çebi ile yaptığı zirvede "Kalede pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ersin ile devam edebiliriz. Asıl problem önündeki savunma ve orta alanda.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

Rakip çok çabuk ve rahatsız olmadan kaleye geliyor. Victor Ruiz zaten düşündüğüm savunmacı değildi. Gitmesi sorun değil.

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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...

Forması için yüreğini ortaya koyan, isimlere bakacağız. Öncelik olarak orta alan ve defansı revize edersem, kaleci aymaya gerek duymayız" diyerek görüşlerini paylaştı.

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