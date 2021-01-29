29 Ocak 2021, Cuma

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde 3 sürpriz isim bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 01:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:03
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde 3 aday var. İşte o isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

FODE KOITA
Siyah-beyazlı yönetimin transfer listesindeki isimlerden biri olan Koita konusunda taraflar prensip anlaşmasına varmış durumda.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa yönetimini Koita'ya karşılık Lens takasını gündeme getirdi ve 'olumlu' yanıt aldı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

Yarın yapılması beklenen son görüşmede 30 yaşındaki Gineli oyuncunun yarın sezon için istediği 800 bin euro'luk rakamda bir indirim yapması durumunda bu transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesinde 3 sürpriz isim!

BOAKYE
Hulk, Cenk Tosun ve Koita'nın ardından diğer alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların önüne son gelen için Richmond Boakye oldu.

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