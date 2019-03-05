05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcusu için İtalyan temsilcisi AS Roma'dan teklif olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

Ara transfer döneminde Avrupa devlerinin radarına takılan fakat Beşiktaş'ta kalmayı tercih eden Domagoj Vida ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

İtalyan basını, Roma'nın Vida için 10-12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

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Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, devre arasında Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu.

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Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

Oyuncunun menajeri Uğur Avadan da yaptığı açıklamada İtalyan devinin teklifini doğrulamış ancak Hırvat stoperin Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söylemişti.

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Beşiktaşlı yıldıza Roma kancası! İşte yapılan teklif

İtalyan basını ise Kara Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası daha ortaya attı.

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