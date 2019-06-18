18 Haziran 2019, Salı

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek etkileyici bir performans sergileyen Burak Yılmaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce'nin talip olduğu ve teklif yaptığı iddia edildiği golcü oyuncu hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 14:17
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'la ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'ya yükselen Lecce'nin Burak Yılmaz için bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Bu gelişmelerin üzerine Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun İstanbul'a gelmesi "Transfer gerçekleşecek" şeklinde yorumlandı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Fakat ligin ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcuyla ilgili gerçek çok farklı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı

Burak Yılmaz'la yakından ilgilenen Serie A ekibi Lecce'nin Beşiktaş'a henüz resmi teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.

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