18 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek etkileyici bir performans sergileyen Burak Yılmaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce'nin talip olduğu ve teklif yaptığı iddia edildiği golcü oyuncu hakkındaki gerçek ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.06.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 14:17
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