15 Ocak 2020, Çarşamba

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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ve sezonun ilk yarısını zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin harcama limitine takılan ve transfere kaynak yaratmak için arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, tam 4 isim için tüm şartları zorluyor. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:07
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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Yönetim, forvet hattına takviye yapmak için imkanları sonuna kadar zorluyor.

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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

En düşük maliyetle Avcı'nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'i elden çıkartarak transfer piyasasında hareket alanı kazanmayı planlıyor.

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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

İlk olarak kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, listesindeki iki isme ağırlık vermiş durumda. Bu isimler Hugo Rodallega ile Aleksandar Prijovic.

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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

İLK HEDEF TAKAS

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Rodallega, Denizlispor adına ilk yarıda ligde 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için en önemli artılarından biri, büyük takım atmosferini çok iyi bilmesi.

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