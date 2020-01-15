Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Tam 4 isim...

Süper Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan ve sezonun ilk yarısını zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. TFF'nin harcama limitine takılan ve transfere kaynak yaratmak için arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, tam 4 isim için tüm şartları zorluyor. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





