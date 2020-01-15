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Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dev çalım! 2 yıldızla el sıkıştı...
Beşiktaş devre arası transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken gelecek sezon için de kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet transferi ancak yönetim sezon sonu için de önemli hamleler yaptı. Beşiktaş, lider Sivasspor'un iki isimyle büyük ilerleme kaydetti. Bu oyunculardan biri Galatasaray'ın da listesindeydi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 01:25
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