29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması
Ofans hattını güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, PSG'de oynayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Choupo-Moting'i alabilmek için haftaya Fransa'ya çıkarma yapacak.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:51
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