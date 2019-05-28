29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

Ofans hattını güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar, PSG'de oynayan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Choupo-Moting'i alabilmek için haftaya Fransa'ya çıkarma yapacak.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:51
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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

Beşiktaş'ta gözler bir yandan yeni teknik direktörün kim olacağını çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte görüşmelerini sıklaştıran Beşiktaş, skor yükünü çekebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

Fransa basınından RMC'nin haberine göre; Beşiktaş, PSG'de forma giyen ve bu yaz takımdan ayrılması gündemde olan Eric Maxim Choupo-Moting ile yakından ilgileniyor.

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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

Haberde Beşiktaş'ın geçtiğimiz kış mevsiminden beri 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Fransa çıkarması

ANLAŞMASI SÜRÜYOR

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, ofansif hattını güçlendirmek için Moting'i gündemine aldı.

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