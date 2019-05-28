28 Mayıs 2019, Salı

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, ikinci transferinde de mutlu sona çok yakın.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:19
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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Siyah-beyazlıların ilk hedefiyse yeni teknik direktörü en kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlıların Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edilmişti.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Ancak İstanbul temsilcisi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'a gideceği haberlerini yalanlamıştı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Kara Kartal'ın adı Avcı'nın yanı sıra Okan Buruk, Guti, Sergen Yalçın, Tayfun Korkut ve Mircea Lucescu gibi isimlerle de anılıyor.

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