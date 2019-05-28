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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, ikinci transferinde de mutlu sona çok yakın.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:19
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