Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! "Yolculuğa hazır"

UZUN BİR YOLCULUĞA HAZIR!

Beşiktaşlı Josef de Souza da, Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu olan Brezilyalı forvet için, "Benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim.