29 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! "Yolculuğa hazır"

Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Hulk için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı'dan 24 saat içinde yanıt bekliyor. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.01.2021 01:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 06:03
ABONE OL
  • 1
  • 8
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! Yolculuğa hazır

Beşiktaş yönetimi, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Hulk'tan 24 saat içinde haber bekliyor. Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in Beşiktaşlı taraftarları ilgilendiren Hulk ile ilgili haberi dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! Yolculuğa hazır

Haberde, "Zaten kulüpsüz olan forvet oyuncusu Hulk, Brezilya'da tatildeyken teklifleri analiz etti. Temsilcileri oyuncunun geleceğini Cuma gününe kadar belirlemek istiyor."

  • 3
  • 8
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! Yolculuğa hazır

"Çünkü Hulk, Beşiktaş'a evet diyecekse Cuma günü İstanbul'a yola çıkmak zorunda" haberi yapıldı.

  • 4
  • 8
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! Yolculuğa hazır

UZUN BİR YOLCULUĞA HAZIR!
Beşiktaşlı Josef de Souza da, Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, yakın dostu olan Brezilyalı forvet için, "Benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim.

  • 5
  • 8
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Hulk'ta kritik 24 saat! Yolculuğa hazır

Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör