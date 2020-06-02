Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, siyah-beyazlı takımın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu için yapacağı teklifi açıkladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 19:42 ABONE OL