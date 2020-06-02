02 Haziran 2020, Salı

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Anglia.goal.pl adlı internet sitesi, siyah-beyazlı takımın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu için yapacağı teklifi açıkladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 19:42
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

2020-21 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Çoğu bölgeye takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal, stoper hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Avrupa kulüplerinin radarına giren ve son olarak Inter'in transfer etmek istediği konuşulan Domagoj Vida'ya gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim, kadroda düşünülmeyen Enzo Roco ve sezon sonunda takıma dönecek olan Isimat-Mirin ile de yollarını ayıracak.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Manchester United'ın yıldızı...

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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