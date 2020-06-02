02 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş çalışmalarına devam etti

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:43
ABONE OL
  • 1
  • 15
Beşiktaş çalışmalarına devam etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

  • 2
  • 15
Beşiktaş çalışmalarına devam etti

İstasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışması, kondisyon ve dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

  • 3
  • 15
Beşiktaş çalışmalarına devam etti

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

  • 4
  • 15
Beşiktaş çalışmalarına devam etti

İşte antrenmandan kareler...

  • 5
  • 15
Beşiktaş çalışmalarına devam etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör