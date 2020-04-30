30 Nisan 2020, Perşembe

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı da dahil olmak üzere 3 ismi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:37
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Süper Lig'de kalan 8 maçını da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ilk olarak kiralık ve sözleşmesi sona eren oyunculara yönelecek olan Kara Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi.

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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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