Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı da dahil olmak üzere 3 ismi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 12:37 ABONE OL