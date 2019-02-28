28 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Gary Medel kara listeye alındı

Beşiktaş'a geldiği 2017 yılından beri taraftarın sevgilisi haline gelen Gary Medel, kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle gözden düşmüştü. Şili'li oyuncu bu hareketinden sonra adeta formayı unuttu.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:22
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Gary Medel kara listeye alındı

Beşiktaş'ın en istikrarlı ve formda isimlerinden Gary Medel, siyah-beyazlı yönetim tarafından deyim yerindeyse kara listeye alındı. Daha önce maddi konularda sıkıntı yaşanan Pepe, Ryan Babel, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Alvaro Negredo gibi isimlerin takımla ilişkisini kesen yönetimin, Medel'i de şimdiden yeni oluşumda düşünmediği aktarıldı.

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Gary Medel kara listeye alındı

Şilili oyuncunun FIFA'ya gittikten sonra ilk 11'de forma yüzü görememesi nedeniyle bir hayli üzgün olduğu ve bu hamlesinden dolayı pişmanlık duyduğu bildirildi.

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Gary Medel kara listeye alındı

Takımdaki birçok oyuncuya geçtiğimiz günlerde ödeme yapan siyah-beyazlı yönetimin, Gary Medel'e ise FIFA'nın belirlediği tarihte ödeme yapacağı ifade edildi.

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Gary Medel kara listeye alındı

Maddi sıkıntıların olduğu bu dönemde kulüple parasal problemler yaşayan oyuncularla yolları ayırma kararı kalan yöneticilerin, futbolcularla yapılan toplantılarda, "Herkes parasını alacak ama şu dönemde biraz daha sabredilmesi gerekiyor" mesajını ilettiği vurgulandı.

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Gary Medel kara listeye alındı

Milliyet'in haberine göre; Ara transferde ayrılığın eşiğinden dönen ve Gary Medel gibi maddi konularda bir süredir yönetimle sıkıntı yaşayan Ricardo Quaresma'nın da sezon sonu gönderilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

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