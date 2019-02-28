28 Şubat 2019, Perşembe
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Gary Medel kara listeye alındı
Beşiktaş'a geldiği 2017 yılından beri taraftarın sevgilisi haline gelen Gary Medel, kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle gözden düşmüştü. Şili'li oyuncu bu hareketinden sonra adeta formayı unuttu.
Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:22
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