04 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı
Beşiktaş 24 yaşındaki sol kanat için Portekiz temsilcisi ile anlaştı 1.5 milyon Euro'luk bonservisin 500 bini peşin, gerisi taksitle ödenecek.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53
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