04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş 24 yaşındaki sol kanat için Portekiz temsilcisi ile anlaştı 1.5 milyon Euro'luk bonservisin 500 bini peşin, gerisi taksitle ödenecek.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Tyler Boyd için Guimaraes'ten olumlu haber geldi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Portekiz kulübünün, Beşiktaş'tan gelen son teklifi kabul ettiği ve transfer için satışa onay vereceği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd için Beşiktaş'ın teklifi kabul edildi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Guimaraes'in oyuncunun satışından para kazanmayı hedeflediği ve yapılan son teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd için imza zamanı

Son yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlı kulübün, Portekiz ekibine toplam 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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